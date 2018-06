Bietigheim-Bissingen / bz

Ohne sich um den verursachten Sachschaden von etwa 2500 Euro zu kümmern, fuhr ein Autofahrer weiter. Zwischen Sonntag, 17. Juni, 12 Uhr und Dienstag, 19. Juni, 16.30 Uhr wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein Ford beschädigt, der am Fahrbahnrand in der Jahnstraße in Bissingen abgestellt war. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 40 50, zu melden.