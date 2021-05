Ein Gartenhaus am Panoramaweg beim Egartenhof in Untermberg ist am Montagabend vollständig ausgebrannt. Nach Polizeiangabe war die Ursache am Abend noch unklar. Es wird vermutet, dass fahrlässiges Verhalten von Jugendlichen zu dem Brand geführt hat. Zu den Einsatzkräften vor Ort zählte auch die...