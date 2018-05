Unfall Fahrradfahrer stürzt ins Gleis

Ulm / Swp

Am Ulmer Hauptbahnhof ist ein 44-Jähriger mit seinem Fahrrad ins Gleis gestürzt. Ein Zug musste daher notbremsen.

Ein 44-jähriger Mann ist am Montagnachmittag im Ulmer Hauptbahnhof mit seinem Fahrrad ins Gleis gestürzt – offenbar aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkte den Vorfall und gab dem Lokführer einer einfahrenden Regionalbahn ein Nothaltesignal. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein. Etwa 100 Meter vor der Person kam der Zug zum Stehen. Noch vor Eintreffen der alarmierten Bundespolizei barg der Bahn-Mitarbeiter zusammen mit einem Reisenden den Fahrradfahrer aus dem Gleisbereich. Beim Sturz hat sich der Mann nach momentanem Kenntnisstand mehrere Schürfwunden am Kopf sowie an den Armen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Durch den Vorfall kam es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen.