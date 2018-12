Fünf Autos demoliert Fahranfänger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Giengen / swp

Im Drogenrausch überschätzte ein 18-Jähriger seine fahrerischen Fähigkeiten. Er schaltete deshalb Samstagnacht gegen 23.45 Uhr in der Zeulenrodaer Straße die Assistenzsysteme an seinem Mercedes ab. Danach versuchte er einen Kavaliersstart, der gründlich daneben ging. Der junge Mann verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Straße ab und prallte gegen vier am Straßenrand geparkte Autos. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 4.500 Euro.

Drogen an Bord

Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Die Beamten des Polizeireviers Giengen stellten schnell fest, dass der Unfallverursacher offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Pkw aufgefundenes Rauschgift untermauerte diesen Verdacht. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des jungen Mannes.

