Die Polizei hat am Montagmorgen in Ulm einen Exhibitionisten festgenommen. Der 36-jährige Mann soll sich kurz vor 7 Uhr in einem Hinterhof auf einer Wiese selbst befriedigt haben. Eine Frau sah den Vorfall in der Böblingerstraße und informierte die Polizei.

Die Beamten waren schnell vor Ort und trafen den Verdächtigen auf frischer Tat an. Der 36-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.