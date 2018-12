Langenau / SWP

Eine 64-Jährige hat in Langenau ein Auto übersehen und 9000 Euro Schaden verursacht, eine Frau wurde leicht verletzt.

Drei kaputte Autos und eine Leichtverletzte: Eine 64-jährige Golffahrerin hat am Sonntag gegen 19.30 Uhr in Langenau einem Renault-Lenker die Vorfahrt genommen. Sie fuhr von der Stoppstelle Im Lindeschen in die Wörthstraße ein und übersah dabei den 81-Jährigen. Durch den Aufprall rammte der Renault einen Passat, der in der Kuftenstraße wartete. Bei dem Unfall wurde die 48-jährige Beifahrerin des Renault-Lenkers leicht verletzt, der Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 9000 Euro.

