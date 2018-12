Neckartailfingen Einbruch in Schule

Neckartailfingen / swp

In eine Grundschule in der Reutlinger Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 20.30 Uhr und sieben Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brach er weitere Türen auf und durchsuchte in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.