Merklingen / sp

Wenig Erfolg hatten Diebe bei einem Einbruch in Merklingen. Der oder die Täter hebelten am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr die Terrassentür an einem Haus in der Einsteinstraße in Merklingen auf. Der Einbrecher ging durch sämtliche Räume und durchwühlte eine Kommode. Nach ersten Erkenntnissen fand er nichts Stehlenswertes. Er hinterließ einen Schaden an der Terrassentür von rund 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren, Hinweise unter Tel. (07391) 5880.