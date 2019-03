Unbekannte Einbrecher sind Anfang der Woche in ein Vereinsheim in Warthausen (Kreis Biberach) eingebrochen und haben sich dort einen Snack gegönnt.

Laut Polizei stiegen die Einbrecher am Montag oder Dienstag in das Vereinsheim in der Jahnstraße ein. Sie fanden jedoch keine Beute - abgesehen von einigen Wurstbrötchen, die sie noch vor Ort verzehrten.

Außerdem fanden sie sieben schwarze Daunenjacken mit der Aufschrift des Sportvereins. Die waren den Dieben offenbar gut genug - sie nahmen sie mit. Offenbar waren die Täter jedoch nicht gerade Profis: Laut Polizei hinterließen sie ihre Spuren am Tatort, die von Spezialisten der Biberacher Polizei gesichert wurden.

