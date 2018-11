Polizeieinsatz Ehingen Offenbar verwirrter Mann mit Waffe in Bank

Offenbar verwirrter Mann mit Waffe in Bank

Ehingen / sab

Ein möglicherweise bewaffneter Mann hat in der Sparkasse Ehingen am Mittwoch einen Einsatz der Polizei ausgelöst.

Ein „offenbar verwirrter Mann“ hat in der Sparkasse in Ehingen am Mittwochmittag einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Wie Polizeisprecher Wolfgang Jürgens auf Nachfrage mitteilt, soll der Mann bewaffnet sein. Details über die mögliche Bewaffnung nannte er nicht, lediglich, dass sich der Mann nicht beruhigen lasse.

Polizei und Rettungskräfte vor Ort

Vor dem Gebäude am Ehinger Marktplatz stehen derzeit drei Streifen, gegen 13.15 Uhr traf der Notarzt ein, ein Krankenwagen stand zu diesem Zeitpunkt bereits vor dem Gebäude. Mitarbeiter der Sparkasse schirmen den Eingangsbereich ab und bitten jeden, der ins Gebäude möchte, später wieder zu kommen.

Mehr in Kürze!

