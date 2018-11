Ehingen Vier Einbrüche, drei davon gescheitert

Ehingen / SWP

Vergangene Woche gab es verschiedene Einbrüche im Raum Ehingen, allerdings waren die Täter nur in einem Fall erfolgreich.

Laut Polizeimeldung scheiterten die Diebe in der Nacht zum Mittwoch in der Alten Bundesstraße: Die Fenster des Wohnhauses, in das sie einbrechen wollten, waren zu stabil.

Am Mittwochnachmittag versuchten Einbrecher eine Terrassentür an einem Haus in Munderkingen aufzubrechen. Doch auch hier scheiterten sie.

Ebenfalls erfolglos brachen Diebe in der Nacht zum Donnerstag in ein Wohnhaus im Distelweg ein. Dort schafften sie es zwar, die Terrassentür aufzubrechen, fanden jedoch nichts von Wert.

Mit Bargeld aus zwei aufgebrochenen Automaten floh ein Dieb im Lauf des Donnerstags aus einem Lokal in der Hauptstraße.

