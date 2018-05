Polizeibericht Unfallflucht

Rottenacker / SWP

Der Fahrer eines Paketdienstes hatte wohl die Maße seines Sprinters falsch eingeschätzt. Beim Rangieren im Hof eines Kunden in Rottenacker stieß er am Freitag gegen 13.30 Uhr mit dem Lieferauto gegen die Mauer. Dabei beschädigte er mehrere Betonplatten im Wert von 500 Euro. Nachdem sich der Verursacher den Schaden angesehen hatte, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Regelung des Schadens zu kümmern. Nicht gewusst hatte der Unfallflüchtige, dass an dem Haus eine Videoüberwachung installiert ist, berichtet die Polizei. Den Paketzusteller erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.