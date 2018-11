Griesingen / swp

Bei einem Unfall in Griesingen ist am Sonntag ein Totalschaden entstanden. Ein Autofahrer wurde verletzt. Zur Mittagszeit war ein 29-Jähriger am Riedweg unterwegs. Mit seinem Opel bog er auf die Talstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 20-Jährigen. Der kam aus Richtung Risstissen. Beim Zusammenstoß erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen. An seinem Auto entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.