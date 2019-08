Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung zwischen Öpfingen und Pfraunstetten ist eine Person mittelschwer verletzt worden.

Eine mittelschwer verletzte Person hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Sonntag um die Mittagszeit an der Kreuzung zwischen Öpfingen und Pfraunstetten ereignete. Ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zufolge hatte der Fahrer eines Ford Fokus, der mit einer Beifahrerin unterwegs war, auf der Kreisstraße 7359 von Öpfingen kommend auf die Kreisstraße 7358 in Richtung Oberdischingen abbiegen wollen. Dabei übersah er einen Opel Astra, in dem zwei Frauen aus Richtung Niederhofen unterwegs waren. Der Opel prallte gegen die hintere rechte Seite des Ford.

Verdacht erweist sich als unbegründet

Bei einer Person bestand der Verdacht, dass sie eingeklemmt war, weshalb auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt vom Ulmer Bundeswehrkrankenhaus und zwei Rettungsfahrzeuge vor Ort waren. Doch dann stellte sich heraus, dass sie nicht eingeklemmt war. Weil über die Polizei-Leitstelle ein schwerer Unfall gemeldet worden war, rückten auch die Feuerwehr Öpfingen und die Stützpunktfeuerwehr Ehingen aus. Letztere konnte unverrichteter Dinge zurückfahren, während die Öpfinger Wehr mit 13 Mann den Verkehr regelte und die Fahrbahn säuberte.

Das könnte dich auch interessieren:

Betrunken auf dem Traktor 75-Jähriger rammt erst Gartenzaun, dann zwei Wagen Ein 75-jähriger Traktorfahrer in Steinhofen hatte sein Fahrzeug so gar nicht mehr unter Kontrolle.