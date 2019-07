Bei einem schweren Unfall mit drei Beteiligten Autos am Samstag nahe Heroldstatt, musste ein schwerverletzter mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Einen schweren Verkehrsunfall mit einem Leicht- und einem Schwerverletzten hat es am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 230 zwischen Laichingen und Münsingen gegeben. Dort war ein 74-jähriger Mecedes-Cabrio-Fahrer um kurz nach 15 Uhr von Ennabeuren kommend auf der Münsinger Straße unterwegs. Er wollte rechts in die Landesstraße 230 Richtung Breithülen abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen herannahenden VW-Caddy. Dessen 67-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Aalen versuchte noch auszuweichen, schaffte es aber nicht mehr. Dabei streifte er einen auf der Gegenfahrbahn fahrenden Audi, bevor er auf den Mercedes prallte. Das Mercedes-Cabrio wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Straßengraben geschleudert.

Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten in Krankenhaus

Bei dem Unfall wurde der Cabrio-Fahrer aus dem Alb-Donau-Kreis schwer verletzt und musste wenig später mit dem Rettungs-Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Caddy-Fahrer wurde laut Polizei beim Aufprall leicht verletzt, die 27-jährige Audi-Fahrerin aus dem Landkreis Reutlingen blieb unverletzt.

Rund 46.000 Euro Schaden

Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 46.000 Euro an. Obwohl die Landestraße 230 in beiden Richtungen auf ein paar Hundert Metern bis kurz vor 19 Uhr voll gesperrt war, kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Die Auto- und Motorradfahrer nutzten einen parallel verlaufenden Feldweg als Umleitung um die Unfallstelle.

