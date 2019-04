Am Karfreitag ist eine Motorradfahrerin in Schelklingen bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Nachmittag auf der B 492 von Schelklingen in Richtung Blaubeuren unterwegs gewesen.

Auto überfährt Motorrad und Fahrerin

Zu dem Unfall sei es gekommen, weil ein Autofahrer mit seinem Wagen auf das Motorrad auffuhr und es anschließend überrollte. Die lebensgefährlich verletzte Motorradfahrerin wurde in eine Klinik gebracht, berichtet die Polizei weiter.

Freund unter Schock

Der Freund der Frau, der ebenfalls mit dem Motorrad unterwegs gewesen war, habe einen Schock erlitten.

