In den späten Abendstunden kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall bei Ehingen. Ein 18-jähriger Mann befuhr die B465 in Fahrtrichtung Ehingen. Beim Abbiegeversuch nach links in Richtung Dettingen übersah der 18-Jährige einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 22-jährigen Autofahrer. Dabei kam es zu eine Kollision beider Pkw. Im Einmündungsbereich kamen beide Fahrzeuge zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurde der der 22-jährige Audi-Fahrer leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Das könnte dich auch interessieren: