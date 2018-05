Obermarchtal Unfall an der B311

Obermarchtal / SWP

Drei verletzte Beifahrer forderte die Unachtsamkeit eines Autofahrers am Sonntag. Der 21-Jährige fuhr mit seinem Volvo gegen 20.10 Uhr von Reutlingendorf in Richtung Obermarchtal. Beim Überqueren der B 311 übersah er einen Nissan, der von Obermarchtal in Richtung Riedlingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich die beiden Beifahrer (13 und 16) des Unfallverursachers sowie die 21-jährige Beifahrerin im Nissan Micra. Alle drei Verletzten wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf rund 15 000 Euro.