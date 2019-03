Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Ehingen sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Das Verbrechen ereigente sich Mitte Januar. Wie die Polizei berichtet, machen sich drei Personen am 12. Januar zwischen 3 und 5 Uhr an einer Tankstelle in der Riedlinger Straße zu schaffen. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so ins Innere.

Sie stahlen einige Schachteln und Stangen Zigaretten, die sie in eine Plastiktüte packten. Anschließend flüchteten sie. Überwachungskameras filmten die Unbekannten.

Zeugenaufruf: Wer hat etwas gesehen oder bemerkt?

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls:

- Wer hat an dem Samstag im Bereich der Riedlinger Straße verdächtige oder maskierte Personen beobachtet?

- Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

- Wer kann Hinweise zu den Personen auf den Fotos geben?

- Wer kann Angaben zum Diebesgut machen oder sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefon Nummer 0731/188-0 zu melden.

