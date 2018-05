Ehingen Trickbetrüger erbeutet Geld

Ehingen / SWP

Am Donnerstag ist eine Frau von einem Trickbetrüger herein gelegt worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau ihren Wagen in einer Tiefgarage in der Lindenstraße geparkt. Gegen 12.30 Uhr verstaute sie ihre Einkäufe in dem Kofferraum ihres Autos. Ein Mann sprach sie an und bat sie, ihm ein zwei Euro Stück zu wechseln. Dieses würde er für den Parkautomaten benötigen. Die Frau schaute in ihrem Geldbeutel nach, ob sie das Geld wechseln kann. Der Unbekannte griff ebenfalls in das Kleingeldfach der Börse und nahm das Wechselgeld heraus.

Danach entfernte sich der Mann. Später stellte die Frau fest, dass mehrere Geldscheine fehlten. Die Polizei in Ehingen (Tel.: 07391/5880) hat die Ermittlungen übernommen.