Lange Staus hat ein Unfall am Mittwochmorgen am Schiffberg-Kreisel in Ehingen ausgelöst. Ein Sattelzug hatte dort gegen 8.15 Uhr einen Bus gestreift, in dem 26 Grundschüler und ihre Lehrerin saßen.

Der Sattelzug war auf dem Mühlweg in Richtung Süden unterwegs gewesen und auf die Gegenfahrbahn geraten, vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme des Fahrers. Kurz vor dem Kreisverkehr verließ er die Fahrbahn, fuhr in die angrenzende Wiese und streifte dabei den Bus, der gerade den Kreisel verlassen hatte. Der Bus war an der Seite beschädigt, eine Scheibe ging zu Bruch. Die Insassen blieben unverletzt, der Lkw-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

