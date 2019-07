Themen in diesem Artikel Bahnhofstraße

Der Vater betrunken, das Kind nicht angeschnallt: Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei einen Autofahrer in der Bahnhofstraße in Munderkingen.

Wie die Polizei berichtet, saß die sechsjährige Tochter des Mannes hinten im Auto ohne Kindersitz und ohne Gurt. Zudem stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Vater fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der 27-Jährige hatte zu viel Alkohol getrunken. Die Polizei untersagte dem Mann die gefährliche Weiterfahrt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

