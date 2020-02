Wie die Polizei mitteilt kam es kurz vor 2 Uhr in einem Gastronomiebetrieb in der Lindenstraße zwischen einem 18-Jährigen und einem 22-Jährigen zu einem Gerangel. Das entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Drei weitere Männer mischten sich ein und schlugen ebenfalls aufeinander ein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten beendeten die Schlägerei. Rettungskräfte brachten einen 20-Jährigen und einen 22-Jährigen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein 18-Jähriger begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.