In Ehingen ist ein Streit zwischen Familienmitgliedern offenbar eskaliert. Ein Mann soll dabei derart auf seine Tochter eingestochen haben, dass diese lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Das berichten Polizei Ulm und Staatsanwaltschaft Ulm in einer gemeinsamen Mitteilung am Samstag.

Mehrere Anrufer teilten der Polizei demnach am Freitagabend kurz vor 22.30 Uhr eine verletzte Person in der Pfisterstraße mit. Die Beamten trafen die Verletzte in einer Grünanlage in der Nähe des Bahnhofs an. Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden soll ihr Vater nach einem Streit mehrmals auf sie eingestochen haben. Der Rettungsdienst brachte sie mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Messerstecherei in Ehingen: Polizei nimmt Mann fest, nachdem er auf Tochter einsticht

Die Polizei nahm den Verdächtigen aus dem Raum Ehingen in der Nähe des Tatorts widerstandslos fest. Er soll im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des versuchten Tötungsdelikts dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.