Unfall PKW überschlägt sich

Ehingen / Swp

Eine 30-Jährige kam von der Straße ab, ihr Auto überschlug sich. Sie wurde leicht verletzt, am Auto entstand ein Totalschaden.

Eine 30-jährige Renault-Fahrerin ist am Montagmorgen zwischen Herbertshofen und Stetten von der Straße abgekommen. Sie fuhr eine Böschung hinunter und das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, die Feuerwehr befreite die leicht verletzte Frau. An ihrem Renault entstand ein Totalschaden, die Polizei schätzt ihn auf rund 2500 Euro. Warum das Fahrzeug von der Straße abkam, weiß die Polizei in Ehingen (Tel.: 07391/5880) noch nicht. Daher haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen.