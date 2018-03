Öpfingen / SWP

Diebe stahlen zwischen 3. und 10. März ein schwarzes Motorrad der Marke Ducati (Kennzeichen UL-HB73) aus einem Schuppen in der Rißtisser Straße in Öpfingen. Der Eigentümer hatte das Motorrad im Internet angeboten. Möglicherweise wurden die Diebe so darauf aufmerksam. Hinweise an (07391) 5880.