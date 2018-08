Schelklingen / swp

Wie die Polizei mitteilt, hat sich ein 54-jähriger Biker am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße von Böttingen in Richtung Gundershofen schwer verletzt. Gegen 16:20 Uhr stürzte der Mann nach einer lang gezogenen Linkskurve auf der nassen Fahrbahn und rutschte quer über die Straße zum linken Fahrbahnrand. Er verletzt sich dabei schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an seiner Ducati schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Das könnte dich auch interessieren: