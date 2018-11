Großer Rettungseinsatz Munderkingen: 85-Jährige stürzt und verstirbt im Krankenhaus

Munderkingen / ah

Eine pflegebedürftige Frau ist am Donnerstagabend in Munderkingen gestürzt. Ein Rauchmelder schlug Alarm. Feuerwehr, Polizei und Rettung waren im Einsatz.

Der Sturz einer pflegebedürftigen Frau hat am Donnerstagabend gegen 23 Uhr in Munderkingen zu einem großen Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Die 85-Jährige war gestürzt und ist noch bei der Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt kollabiert. Sie wurde reanimiert und mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr aus dem Haus und in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie dann in der Nacht verstorben ist.

Die Feuerwehr war alarmiert worden, weil in dem Haus ein Rauchmelder vermutlich durch eine Störung am Kamin Alarm geschlagen hatte, worauf vier Wehren aus dem Raum Munderkingen ausgerückt sind und das Gebäude durchgelüftet haben.