Unfall B 465 Frau bei Unfall schwer verletzt

Ehingen / swp

Weil sie mit ihrem Auto von der Straße abgekommen ist, wurde eine 29-Jährige am Samstag schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße 465 zwischen den Ortschaften Ehingen und Ingerkingen unterwegs, als sie kurz vor Weisel die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der VW prallte frontal gegen einen Baum und wurde dabei total zerstört.

Die 29-jährige, die alleine unterwegs war, wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Bei dem Unfall zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine nahegelegene Klinik eingeliefert.

An dem Auto entstand ein Totalschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Ehingen und Kirchbierlingen, das DRK und die Verkehrspolizei Laupheim im Einsatz.