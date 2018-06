Verbrechen Einbrecher in Rottenacker und Oberdischingen unterwegs

Rottenacker/Oberdischingen / SWP

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Wochenende in sechs Gebäude im Bereich Ehingen eingebrochen.

In der Schulstraße in Rottenacker stahlen die Einbrecher aus zwei Gebäuden Geld. Bei einem dritten in der Konrad-Sam-Straße scheiterten sie an einer Türe.

In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Einbrecher in Oberdischingen unterwegs. In der Bachstraße brachen sie an einem Haus das Fenster zur Toilette auf und stahlen einen Geldbeutel. An einem anderen Haus scheiterten sie an einer Türe. In der Einsinger Straße versuchten die Unbekannten zunächst zwei Türen aufzubrechen. Das gelang ihnen nicht, daher stiegen sie über ein Fenster in das Haus ein. Dort brachen sie Türen auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Aus einer Kasse nahmen sie Geld und flüchteten.

Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht, ob die Einbrüche zusammenhängen. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ehingen unter 07391/5880 zu melden.