Am Wochenende wurde bei einem Einbruch in Ehingen mehrere Mähroboter gestohlen.

Unbekannte hatten am Wochenende an einem Gebäude in Ehingen das Tor aufgehebelt. Ihnen fielen dabei mehrere Mähroboter in die Hände. Nach Einschätzung der Polizei wurde die Beute auf einen LKW verladen. Ob die Unbekannten damit ihre eigenen Rasen mähen oder ob sie die Roboter gewinnbringend verkaufen möchten, ist nicht bekannt.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und fragen die Bevölkerung:

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Katharinensteige gesehen?

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen im Bereich der Katharinensteige gesehen?



Hinweise nimmt die Ehinger Polizei unter der Telefonnummer 07391/5880 entgegen.

