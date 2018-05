Erbach Auto streift Leitplanke

Erbach / SWP

Wie die Polizei mitteilt, ist am Donnerstagabend ein Autofahrer gegen eine Leitplanke auf der B 311 gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der 30-Jährige fuhr gegen 22.30 Uhr auf der B 311 von Erbach nach Einsingen. Kurz vor der Einmündung zum Flugplatz kamen dem Mann zwei Autos entgegen. Das hintere Auto scherte kurz aus. Der 30-Jährige nahm an, dass das Auto überholt und wich nach rechts aus. Dabei streifte er mit seinem BMW die Leitplanke. Das Auto überholte jedoch nicht, sondern scherte wieder ein und fuhr weiter in Richtung Erbach. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Beamten vermuten, dass die Fahrer der entgegenkommenden Autos aufgrund der Dunkelheit den Unfall nicht bemerkt haben. Trotzdem sind diese Autofahrer wichtige Zeugen. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Ulm unter der Tel.: 0731/1880 zu melden.