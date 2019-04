Unbekannte haben an einem Buswartehäuschen am Gerabronner ZOB randaliert.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an einem Buswartehäuschen in der Jahnstraße mit einem großen Stein zwei Glasscheiben eingeschlagen, teilte die Polizei mit. An dem Wartehäuschen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953/925010 entgegen.