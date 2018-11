Crailsheim Wildschwein zweimal überfahren: Tier tot

Crailsheim / pol

Am Sonntagabend hat es bei Crailsheim zwei Unfälle mit einem Wildschwein gegeben.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 36-jährige BMW-Fahrerin am Sonntag gegen 22.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Landstraße 1066 von Crailsheim in Richtung Frankenhardt unterwegs. Im Waldstück nach Onolzheim lief eine Rotte (Rudel) aus Wildschweinen über die Fahrbahn - ein Tier davon wurde von dem BMW getroffen und getötet. Am Auto entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Kurz danach fuhr ein 30-jähriger Audi-Fahrer auf derselben Strecke und überfuhr das tote Wildschwein, das noch auf der Fahrbahn lag. Am Audi entstand dabei ebenfalls ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

