Unfall Vater und achtjähriger Sohn schwer verletzt

Stimpfach / pol

Bei Stimpfach ist am Montagmorgen ein Auto gegen einen Baum gefahren.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 43-jähriger Skoda-Fahrer am Montag um 7.50 Uhr in Begleitung seines achtjährigen Sohns auf der Zehnthausstraße in Richtung Stimpfach unterwegs. Etwa 100 Meter nach dem Ortsschild von Stimpfach geriet das zu schnelle Auto auf der regennassen und rutschigen Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und sein achtjähriger Sohn schwer verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

