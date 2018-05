Kirchberg Unruhestifter geht auf Polizistin los

Kirchberg / pol

Ein 24-jähriger Mann hat in einer Kirchberger Asylunterkunft für Unruhe gesorgt. Gegen die Polizei wehrte er sich.

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Sonntag gegen 3.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Mann und einer 29 Jahre alten Frau in einer Asylunterkunft in Kirchberg gerufen. Der betrunkene Mann war aggressiv und ließ sich durch die Polizisten nicht beruhigen, weshalb diese ihn auf das Polizeirevier Crailsheim bringen wollten. Mit dieser Maßnahme war der junge Mann zunächst einverstanden, überlegte es sich aber auf einmal anders und versuchte, eine Polizistin zu schlagen. Nichtsdestotrotz wurde er auf das Revier gebracht und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle.