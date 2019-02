Crailsheim Unfall: Fünfjähriger Junge leicht verletzt

Crailsheim / pol

Eine 22-jährige VW-Fahrerin hat am Samstag in Crailsheim einen fünfjährigen Jungen angefahren.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin am Samstag gegen 17.10 Uhr in Crailsheim von der Ellwanger Straße nach links auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen. Als sie eine Lücke im Gegenverkehr erkannte, wollte sie die Chance nutzen und bog ab. Dabei übersah sie einen fünfjährigen Jungen, der - begleitet von Mutter und Schwester - mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs war. Auf Höhe der Einfahrt erfasste das Auto den Jungen. Dieser stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

