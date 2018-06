Gerabronn / pol

Ein 61-jähriger Suzuki-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag in Gerabronn einen 16-jährigen Passanten angefahren.

Wie die Polizei mitteilt, stieg ein 16-Jähriger am Donnerstag gegen 17.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Blaufelder Straße in Gerabronn aus einem Linienbus aus. Er überquerte hinter dem Bus die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 61-jährige Suzuki-Fahrer, der auf der Blaufelder Straße stadtauswärts fuhr, konnte nicht rechtzeitig reagieren. Der 16-Jährige wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der schwer verletzte Fußgänger musste ins Krankenhaus gebracht werden.