Bei einem schweren Unfall am Samstagnachmittag zwischen Onolzheim und Fichtenhaus ist einer Person eingeklemmt worden. Das teilte die Polizei in einer Vorabmeldung mit. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Offenbar waren in den Unfall zwei Autos und ein Traktor verwickelt und mehrere Menschen verletzt.