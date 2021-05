Ein 12-jähriges Mädchen wurde bei einem Unfall am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in der Aalener Bahnhofstraße schwer verletzt. Als Rettungskräfte das Kind versorgten, stürmte ein Mann auf die Helfer zu und griff sie an. Wie die Polizei mitteilte, beleidigten er und weiter Menschen die Ersthelfer ...