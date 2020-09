Ein 17-Jähriger ist am Sonntag in Dörzbach im Hohenlohekreis mit einem Motorroller gestürzt und dabei gestorben. Er und ein 15-Jähriger seien mit dem Roller mitten in der Nacht aus ungeklärten Ursachen von einer Straße abgekommen und auf einer Wiese gelandet, teilte die Polizei mit.

Unfall in Dörzbach: Unklar ist, wer den Motorroller lenkte

Keiner der beiden trug einen Helm. Der 17-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt. Unklar ist, wer von den beiden den Motorroller fuhr.