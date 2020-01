Auf der B290 staut sich der Berufsverkehr. Stau ist auch auf der Autobahn 6 an der Ausfahrt Satteldorf/Crailsheim in Fahrtrichtung Heilbonn. Dort ist an der Kreuzung zwischen B290 und Autobahnauffahrt ein Transporter mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit. Demnach wurde bei dem Unfall um 7.20 Uhr eine Person verletzt.

In Kürze mehr.