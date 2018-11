Kirchberg Unfall auf der A6: 22-Jähriger schwer verletzt

Kirchberg / pol

Am Montagmorgen hat sich ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer auf der A6 schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 22 Jahre alter Peugeot-Fahrer am Montag um 5.40 Uhr auf der A6 in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim übersah er einen Sattelzug vor ihm. Trotz eines Ausweichmanövers fuhr der 22-Jährige leicht seitlich versetzt auf den Auflieger des Lastwagens auf. Danach kam der Wagen ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.