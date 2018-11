Ellwangen Unfall auf A7: 66-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ellwangen / pol

Auf der Autobahn zwischen Westhausen und Ellwangen hat sich am Freitag ein schwerer Unfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, war ein ein 42-jähriger Lastwagenfahrer am Freitag gegen 13.45 Uhr auf der A7 in Richtung Ellwangen unterwegs. Da er Spanngurte nachziehen musste, die ein transportiertes Holzteil sicherten, hielt er rechts auf dem Standstreifen an. Der Mann befand sich bereits auf der Ladefläche, als ein hinter ihm fahrender Sattelzug nach rechts abkam und direkt auf ihn zusteuerte. Der 42-Jährige rettete sich mit einem Sprung von der Ladefläche in Richtung Böschung, der fahrende 40-Tonner krachte gegen den stehenden Lastwagen. Der 42-Jährige blieb unverletzt, der 66-jährige Fahrer des anderen Lastwagens wurde lebensgefährlich verletzt.

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Die Feuerwehr Westhausen, die mit 20 Einsatzkräften noch vor dem Rettungsdienst an der Unfallstelle eintraf, leistete Erste Hilfe. Der später eingetroffene Notarzt forderte umgehend einen Rettungshubschrauber an, welcher den 66-Jährigen in eine Klinik brachte. An den beiden unfallbeteiligten Lastwagen entstanden Totalschäden. Die Schadensumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 200.000 Euro.

Beide Fahrtrichtungen der Autobahn waren zunächst gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Süden konnte um 15.25 Uhr wieder freigegeben werden. Die Fahrbahn in Richtung Würzburg bleibt bislang gesperrt. Abschlepp- und Straßenreinigungsdienste respektive Reinigungsgeräte sind angefordert. Die Sperrung könnte nach derzeitigen Schätzungen bis 17.30 Uhr andauern. Die im Stau stehenden Personen werden von der Feuerwehr mit Warmgetränken versorgt. Ab der Anschlussstelle Westhausen wird der Verkehr ausgeleitet. Es gibt einen Rückstau bis zur Anschlussstelle Oberkochen.

