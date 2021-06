Ein 58 Jahre alter Mann wurde bei einem Unfall am Samstag gegen 7.30 Uhr so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Bei dem Unfall wurde er in seinem Opel eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wagen befreien. Mit hoher Geschwindigkeit w...