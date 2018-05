Crailsheim Unbekannter schlägt auf 13-Jährigen ein

Crailsheim / pol

Ein Mann hat am Sonntagmittag in Crailsheim einen 13-Jährigen körperlich angegriffen.

Wie die Polizei mitteilt waren vier Jungen im Alter von 13, 13, 12 und 11 Jahren am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Rad- und Fußgängerweg auf der linken Seite der Haller Straße in Richtung Crailsheimer Stadtmitte unterwegs. Bei einem Musikgeschäft schlug plötzlich ein etwa 50-jähriger Mann auf einen der 13-jährigen Jungen ein und schrie ihn an, dass dies kein Radweg sei. Erst als ein 58-Jähriger Autofahrer anhielt und dem Jungen zur Hilfe kam, ließ der Unbekannte von dem Jungen ab und flüchtete in Richtung Wohngebiet Sauerbrunnen. Der 13-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Der Mann trug eine blaue Jeans, ein graues T-Shirt und sprach mit ostdeutschem Dialekt. Hinweise nimmt die Polizei Crailsheim, Telefon 07951/4800, entgegen.