Gescheiterter Einbruchsversuch Unbekannte fahren mit Traktor gegen Tor

Rot am See / pol

In der Robert-Bosch-Straße in Rot am See waren am Wochenende Einbrecher unterwegs - erfolglos.

Wie die Polizei mitteilt, stiegen unbekannte Einbrecher zwischen Samstagmorgen, 11 Uhr und Sonntagmittag, 11.35 Uhr, über den Zaun einer Firma in der Robert-Bosch-Straße. Auf dem Firmengelände versuchten sie, ein eisernes und elektronisches Tor des Gebäudes zu öffnen. Dies misslang jedoch, so dass die Unbekannten einen Traktor auf dem Hof aufbrachen und damit gegen das Tor fuhren. Da es sich auch so nicht öffnen ließ, verließen die Einbrecher das Gelände wieder. Bei einer gegenüberliegenden Firma wurde ebenfalls versucht, ein Rolltor aufzubrechen. Auch hier blieb es lediglich beim Versuch. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07951/4800 entgegen.

