Fichtenau Überholmanöver verursacht Unfall

Fichtenau / pol

Ein riskanter Überholvorgang hat am Sonntag bei Fichtenau zu einem Unfall mit vier Verletzten geführt.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin am Sonntag um 14.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Landstraße 1070 von Wildenstein in Richtung Bergbronn unterwegs. Am Ortsende von Wildenstein setzte sie zum Überholen einer vierköpfigen Fahrradgruppe an. Kurz nach dem Ausscheren kam ihr auf der Gegenfahrbahn ein Daimler entgegen. Der 44-jährige Daimler-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Ein 18-jähriger Seat-Fahrer hinter ihm erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Der 18-Jährige sowie seine drei Mitfahrer im Alter von 22, 13 und 4 Jahren wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.