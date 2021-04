Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist in Forchtenberg am Mittwoch gegen 16.30 Uhr tödlich verunglückt. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete er die Vorfahrt eines 58-Jährigen. Die beiden Wagen prallten zusammen. Der Senior wurde dabei am Mittwochnachmittag so schwer verletzt, dass er wenige Stund...