Tödlich verletzt wurde eine 69-Jährige Frau am Freitag auf einem Bauernhof in Creglingen-Freudenbach (Main-Tauber-Kreis), während sie an einem Silo arbeitete. Das teilte die Polizei mit. Der Landwirt des Anwesens meldete den Unfall gegen 15.45 Uhr. Das Unglück war einige Zeit zuvor passiert, der...